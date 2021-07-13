Клуб Второй лиги выразил готовность повыситься в классе под вывеской «Олимпика»

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Главный тренер киевского «Рубикона» Сергей Литовченко оценил вероятность того, что клуб станет правопреемником «Олимпика» и заявится в Первую лигу под вывеской донецкой команды.

Первая лига? Я уже там был и выводил команду в УПЛ, поэтому для меня это не будет дебютом. Сейчас пока мы сосредоточены над тренировочным процессом, уже готовимся к сезону и 14 июля планируем сыграть тренировочный спарринг против киевской «Оболони».