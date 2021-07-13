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Клуб Второй лиги выразил готовность повыситься в классе под вывеской «Олимпика»

Киевский коллектив может стать правопреемником донецкой команды
Футбол Первая лига
16:41
Клуб Второй лиги выразил готовность повыситься в классе под вывеской «Олимпика»
Фото - ФК Рубикон

Главный тренер киевского «Рубикона» Сергей Литовченко оценил вероятность того, что клуб станет правопреемником «Олимпика» и заявится в Первую лигу под вывеской донецкой команды.

Я занят тренировочным процессом команды, поэтому пока что знаю не больше, чем пишут в прессе. Надо подождать официального подтверждения того, о чем говорят. Слухи не хочется комментировать. Мы готовы, но надо подождать, как все решится.

Первая лига? Я уже там был и выводил команду в УПЛ, поэтому для меня это не будет дебютом. Сейчас пока мы сосредоточены над тренировочным процессом, уже готовимся к сезону и 14 июля планируем сыграть тренировочный спарринг против киевской «Оболони».

Ранее сообщалось, что «Олимпик» расстался с главным тренером Романом Санжаром.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Олимпик Донецк Рубикон

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