«Олимпик» расстался с Санжаром
Клуб Второй лиги выразил готовность повыситься в классе под вывеской «Олимпика»
Киевский коллектив может стать правопреемником донецкой команды
16:41
Фото - ФК Рубикон
Главный тренер киевского «Рубикона» Сергей Литовченко оценил вероятность того, что клуб станет правопреемником «Олимпика» и заявится в Первую лигу под вывеской донецкой команды.
Я занят тренировочным процессом команды, поэтому пока что знаю не больше, чем пишут в прессе. Надо подождать официального подтверждения того, о чем говорят. Слухи не хочется комментировать. Мы готовы, но надо подождать, как все решится.
Первая лига? Я уже там был и выводил команду в УПЛ, поэтому для меня это не будет дебютом. Сейчас пока мы сосредоточены над тренировочным процессом, уже готовимся к сезону и 14 июля планируем сыграть тренировочный спарринг против киевской «Оболони».
Ранее сообщалось, что «Олимпик» расстался с главным тренером Романом Санжаром.
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