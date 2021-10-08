Роналду провел 900 матчей на клубном уровне
Клубный чемпионат мира пройдет в начале следующего года
Хозяина турнира пока не определили
Фото: Sky Sports
FIFA планирует провести клубный чемпионат мира в 2022-м году.
Турнир ориентировочно пройдет в январе. Даты станут известны позже.
Организатора турнира также определят на заседании FIFA, которое пройдет 20 октября. Тогда же определят и даты, сообщает Mirror.
Ранее от клубного ЧМ отказались Япония и Саудовская Аравия. Среди претендентов – ЮАР и Катар.
Действующим победителем клубного ЧМ является «Бавария».
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