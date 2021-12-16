У АПЛ серьезные проблемы с ковидом. Матч МЮ – «Брайтон» также перенесен
Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат на месяц
Все из-за вспышки коронавируса в Великобритании
20:52
Фото: Getty Images
Большинство клубов АПЛ выступает за то, чтобы приостановить чемпионат до 15-го января, сообщает The Athletic.
По информации источника, клубы выступают за то, чтобы отложить 4 тура. То есть, приостановить чемпионат сейчас и возобновить его в середине следующего месяца. Все из-за вспышки коронавируса, которая сейчас настигла Великобританию.
АПЛ пока не согласна на такие радикальные меры и готова продолжать соревнования.
Отметим, что на этой неделе уже перенесли 4 матча АПЛ из-за ковида.
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