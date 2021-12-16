Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат на месяц

Все из-за вспышки коронавируса в Великобритании

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Большинство клубов АПЛ выступает за то, чтобы приостановить чемпионат до 15-го января, сообщает The Athletic.

По информации источника, клубы выступают за то, чтобы отложить 4 тура. То есть, приостановить чемпионат сейчас и возобновить его в середине следующего месяца. Все из-за вспышки коронавируса, которая сейчас настигла Великобританию.

АПЛ пока не согласна на такие радикальные меры и готова продолжать соревнования.

Отметим, что на этой неделе уже перенесли 4 матча АПЛ из-за ковида.