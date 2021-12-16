У АПЛ серьезные проблемы с ковидом. Матч МЮ – «Брайтон» также перенесен

Уже 4-я игра за неделю

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

АПЛ перенесла уже 4-й матч за неделю, на этот раз игру 18-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном». Об этом сообщается в заявлении клуба на официальном сайте.

«Здоровье игроков и сотрудников – наш приоритет. Учитывая количество игроков и персонала, которым пришлось изолироваться из-за коронавируса, у клуба не было иного выхода, кроме как запросить перенос матча. В АПЛ решили отложить матч на основании рекомендаций медработников. Мы также приостановим тренировки на нашей базе на короткий период, чтобы снизить риск дальнейшей передачи инфекции. Приносим извинения за неудобства, причиненные фанатам отсрочкой».

Ранее АПЛ перенесла матч «Тоттенхэма» и «Лестера», который должен был состояться сегодня. Это уже 4-й перенос матча за неделю в чемпионате Англии.