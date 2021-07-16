Клубы УПЛ обязаны нанести эмблему УАФ с флагом Украины и слоганами «Слава Украине» и «Героям Слава»

Она будет размещаться между логотипами клуба и производителя

Фото: upl.ua

По регламенту УПЛ на сезон 2021/22 теперь каждый клуб обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ с картой Украины и слоганами «Слава Украине» и «Героям Слава».



Логотип разместят на футболке спереди между логотипами клуба и производителя экипировки на уровне середины плеча. Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

Лого было утверждено УАФ после присвоения слоганам «Слава Украине» и «Героям Слава» футбольного статуса. Это случилось накануне Евро-2020, когда УЕФА обязал убрать из формы сборной Украины слоган «Героям Слава». Отметим, что президент УАФ призвал власти Львова спасти стадинор «Украина».

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