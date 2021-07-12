Клубы УПЛ одобрили возвращение «Миная»

Он заменит «Олимпик»

Фото: ФК Минай

Клубы УПЛ одобрили возвращение в Премьер-лигу «Миная».

Сообщается, что на общем собрании команд «Минай» был одобрен в качестве замены «Олимпику». Донецкий клуб снялся с розыгрыша чемпионата Украины.

В ближайшее время о возвращении «Миная» в УПЛ будет объявлено на исполкоме УАФ.

«Минай» вылетел из УПЛ в минувшем сезоне. Сообщалось, что клуб может прекратить свое существование.

В УПЛ из Второй лиги вышли три клуба. Четвертая команда Первой лиги, похоже, понизится в классе.