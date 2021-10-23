Ключевой игрок «Шахтера» восстановится ко второй игре с «Реалом»

Защитника не хватало на поле в киевском матче

Николай Матвиенко / фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко из-за травмы пропустил домашний матч с «Реалом» и не сыграет с «Ворсклой» в Полтаве.

Но есть большие шансы, что он восстановится ко второй игре с мадридцами.

Также у игрока после повреждения будет возможность набрать игровую форму в матче с «Десной», который состоится 30 ноября.

Матч с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» состоится 3 ноября.

В первой игре со «сливочными» «горняки» потерпели сокрушительное поражение (0:5).

Напомним, помимо Матвиенко у «Шахтера» травмированы еще два защитника.