Покинувшего сборную Украины Попова прооперировали
Ключевой защитник «Динамо» полностью пропустит подготовку команды к сезону
Попов не сумеет восстановиться ко 2-му сбору
Денис Попов / Фото: УПЛ
Защитник «Динамо» Денис Попов полностью пропустит подготовку команды к новому сезону.
Известно, что Попов не сумеет восстановиться ко 2-му тренировочному сбору «бело-синих» в Швейцарии.
Первый сбор «Динамо» продлится до 7-го июля, а второй сбор будет длиться с 10-го по 20-е июля. Ожидается, что Попов сумеет полностью восстановиться после травмы и присоединиться к общей группе команды в конце июля.
Напомним, в конце июля «Динамо» не сыграет с «Шахтером» в матче Суперкубка Украины, так как его перенесли на сентябрь.
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