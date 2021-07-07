Ключевой защитник «Динамо» полностью пропустит подготовку команды к сезону

Попов не сумеет восстановиться ко 2-му сбору

Денис Попов / Фото: УПЛ

Защитник «Динамо» Денис Попов полностью пропустит подготовку команды к новому сезону.

Известно, что Попов не сумеет восстановиться ко 2-му тренировочному сбору «бело-синих» в Швейцарии.

Первый сбор «Динамо» продлится до 7-го июля, а второй сбор будет длиться с 10-го по 20-е июля. Ожидается, что Попов сумеет полностью восстановиться после травмы и присоединиться к общей группе команды в конце июля.

Напомним, в конце июля «Динамо» не сыграет с «Шахтером» в матче Суперкубка Украины, так как его перенесли на сентябрь.