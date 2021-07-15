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Кобин: «Минай» находится в стороне от кабинетных решений. У нас идет работа»

Тренер назвал цели на сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
07:40
Кобин: «Минай» находится в стороне от кабинетных решений. У нас идет работа»
Фото: ФК Минай

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о задаче команды на сезон.

Какие задачи будут стоять перед командой, учитывая экстренное возвращение «Миная» в УПЛ?

«Думаю, об этом можно будет говорить только после того, как завершится селекционная работа и начнется чемпионат. Уверен, что если мы хорошо поработаем на трансферном рынке и сможем пригласить футболистов, которых хотим видеть, тогда будем ставить задачи. Думаю, что за неделю до старта в УПЛ понимание в этом вопросе у нас уже будет.

Сейчас нет смысла разбрасываться громкими словами, потому что идет процесс селекции».

График подготовки после официального решения вернуть «Минай» в УПЛ изменился?

«Мы в стороне от кабинетных решений, поэтому готовимся к сезону в своем режиме. Идет работа, которую мы запланированы.

Думаю, нам немного повезло, что в первом туре «Минай» не сыграет против «Динамо», нашу игру перенесли, поэтому у нас будет дополнительная неделя подготовки для качественной подготовки старта в УПЛ»

«Минай» заменил «Олимпик» в УПЛ.

Ужгородский клуб вылетел из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

Минай Василий Кобин

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