«Минай» назвал домашний стадион, на котором будет выступать в УПЛ
Кобин: «Минай» находится в стороне от кабинетных решений. У нас идет работа»
Тренер назвал цели на сезон
Фото: ФК Минай
Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о задаче команды на сезон.
Какие задачи будут стоять перед командой, учитывая экстренное возвращение «Миная» в УПЛ?
«Думаю, об этом можно будет говорить только после того, как завершится селекционная работа и начнется чемпионат. Уверен, что если мы хорошо поработаем на трансферном рынке и сможем пригласить футболистов, которых хотим видеть, тогда будем ставить задачи. Думаю, что за неделю до старта в УПЛ понимание в этом вопросе у нас уже будет.
Сейчас нет смысла разбрасываться громкими словами, потому что идет процесс селекции».
График подготовки после официального решения вернуть «Минай» в УПЛ изменился?
«Мы в стороне от кабинетных решений, поэтому готовимся к сезону в своем режиме. Идет работа, которую мы запланированы.
Думаю, нам немного повезло, что в первом туре «Минай» не сыграет против «Динамо», нашу игру перенесли, поэтому у нас будет дополнительная неделя подготовки для качественной подготовки старта в УПЛ»
«Минай» заменил «Олимпик» в УПЛ.
Ужгородский клуб вылетел из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.
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