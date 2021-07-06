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Кобин: «Пока не знаю, в какой лиге будет играть «Минай» в новом сезоне»

Главный тренер не имеет точной информации
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июля 22:08
Кобин: «Пока не знаю, в какой лиге будет играть «Минай» в новом сезоне»
Василий Кобин / Фото: Twitter

Главный тренер «Миная» Василий Кобин не знает, в какой лиге будет выступать команда в следующем сезоне.

«Без понятия, сейчас не могу ничего комментировать. Ведь ничего не понятно. Все, что написано в интернете – я это и знаю.

У нас проходят тренировки, мы готовимся к сезону. Но в какой лиге играть – еще не известно».


Ранее стало известно, что «Минай» был включен в список участников Первой лиги.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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Василий Кобин Минай

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