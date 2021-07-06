Кобин: «Есть некоторые вопросы к тренерскому штабу сборной Украины»
Кобин: «Пока не знаю, в какой лиге будет играть «Минай» в новом сезоне»
Главный тренер не имеет точной информации
6 июля 22:08
Василий Кобин / Фото: Twitter
Главный тренер «Миная» Василий Кобин не знает, в какой лиге будет выступать команда в следующем сезоне.
«Без понятия, сейчас не могу ничего комментировать. Ведь ничего не понятно. Все, что написано в интернете – я это и знаю.
У нас проходят тренировки, мы готовимся к сезону. Но в какой лиге играть – еще не известно».
Ранее стало известно, что «Минай» был включен в список участников Первой лиги.
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