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Кобин: «После 2:2 надо было видоизменить схему и играть с Нидерландами по счету»

Украина совершила камбэк, но проиграла
Футбол Евро-2020
13:53
Кобин: «После 2:2 надо было видоизменить схему и играть с Нидерландами по счету»
Фото: Getty Images

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в матче 1-го тура Евро-2020.

«То, что игра будет проходить под диктовку нидерландцев, было ожидаемо. Все же, они выступали дома, в их составе хватало индивидуально сильных футболистов, которые на «ты» с мячом. Меня поразило, как хозяева мастерски прессинговали в первом тайме и сразу после перерыва.

Нашим ребятам крайне сложно было быстро переходить от насыщенной обороны в наступление.

Думаю, что нидерландцы наиграли на победу, однако я бы не стал винить отдельных наших исполнителей в этом поражении. Просто вчера их оппоненты оказались поискусснее. Тем более, что в ответе за результат вся сборная во главе с тренером.

Досадно только, что переломив ход событий в неудачно складывающемся матче, нашим ребятам не удалось удержать ничью. На мой взгляд, выровняв положение, нужно было произвести замены, перейти на игру в пять защитников и действовать по счету.

Впрочем, ничего страшного не произошло. И хотя нидерландцы произвели очень хорошее впечатление, подопечные Андрея Шевченко сумели дать им бой. Теперь главное как следует восстановиться и качественно подготовиться к следующему матчу – с Северной Македонией, где уже нельзя терять очки».


Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Теги

Василий Кобин Нидерланды - Украина

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