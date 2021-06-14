Кобин: «После 2:2 надо было видоизменить схему и играть с Нидерландами по счету»

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Бывший тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в матче 1-го тура Евро-2020.

Нашим ребятам крайне сложно было быстро переходить от насыщенной обороны в наступление.

Думаю, что нидерландцы наиграли на победу, однако я бы не стал винить отдельных наших исполнителей в этом поражении. Просто вчера их оппоненты оказались поискусснее. Тем более, что в ответе за результат вся сборная во главе с тренером.

Досадно только, что переломив ход событий в неудачно складывающемся матче, нашим ребятам не удалось удержать ничью. На мой взгляд, выровняв положение, нужно было произвести замены, перейти на игру в пять защитников и действовать по счету.

Впрочем, ничего страшного не произошло. И хотя нидерландцы произвели очень хорошее впечатление, подопечные Андрея Шевченко сумели дать им бой. Теперь главное как следует восстановиться и качественно подготовиться к следующему матчу – с Северной Македонией, где уже нельзя терять очки».