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Кобин прокомментировал присутствие Севидова на спарринге «Миная»

Закарпатцы сумели не проиграть команде, до последнего боровшейся за еврокубки
Футбол Украинская Премьер-лига
17:02
Кобин прокомментировал присутствие Севидова на спарринге «Миная»
Василий Кобин / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказался по поводу ничьей в контрольном матче с «Ворсклой» (0:0). Также специалист объяснил посещение спарринга Александром Севидовым.

Думаю, рано пока что еще делать выводы и анализировать игру, потому что тренировочный процесс в самом разгаре. Некоторые футболисты приехали к нам только вчера-сегодня и еще знакомятся с командой.

Некоторые играли «с листа», поэтому делать выводы еще рано. Те, кто работают с нами с 6 – 7 дней, конечно, физически выглядят предпочтительнее. Тем не менее, я думаю, мы успеем все эти моменты подправить. Тенденция хорошая, мы должны успеть подготовиться.

Севидов? Если честно, мне об этом ничего не известно. Не видел его. Может, решил посмотреть игру «Миная», находясь в Ужгороде.

Выводы после второго прихода в «Минай» были. Мы с руководством клуба их обговорили. Но личные выводы я оставлю при себе. Считаю, что у нас были не только плохие моменты, но и хорошие. Однако негатив мы решили отложить в сторону и двигаться вперед с оптимизмом для новых свершений, чтобы создать боеспособный коллектив для решения высоких задач.

Кобин также отметил, что в «Минае» Евгений Селезнев хочет убрать разговоры про гульки и алкоголика.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Минай Василий Кобин Ворскла Александр Севидов

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