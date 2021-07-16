Кобин прокомментировал присутствие Севидова на спарринге «Миная»

Василий Кобин / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказался по поводу ничьей в контрольном матче с «Ворсклой» (0:0). Также специалист объяснил посещение спарринга Александром Севидовым.

Некоторые играли «с листа», поэтому делать выводы еще рано. Те, кто работают с нами с 6 – 7 дней, конечно, физически выглядят предпочтительнее. Тем не менее, я думаю, мы успеем все эти моменты подправить. Тенденция хорошая, мы должны успеть подготовиться.

Севидов? Если честно, мне об этом ничего не известно. Не видел его. Может, решил посмотреть игру «Миная», находясь в Ужгороде.

Выводы после второго прихода в «Минай» были. Мы с руководством клуба их обговорили. Но личные выводы я оставлю при себе. Считаю, что у нас были не только плохие моменты, но и хорошие. Однако негатив мы решили отложить в сторону и двигаться вперед с оптимизмом для новых свершений, чтобы создать боеспособный коллектив для решения высоких задач.