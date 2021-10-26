Кобин признался, что не верит в дальнейшее развитие «Миная»
Кобин рассказал о правилах употребления алкоголя в «Минае»
У специалиста принципиальная позиция
Василий Кобин / фото - ФК Минай
Бывший тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, как относится к употреблению игроками алкоголя:
«У меня позиция была, всегда говорил футболистам: «Если это не будет вам мешать на поле, пожалуйста, но только в выходные». Я к этому относился более лояльно.
Но, конечно, перед матчами, посреди тренировочного процесса в недельном цикле, на сборе – здесь полный запрет на алкоголь».
Ранее экс-подопечный Кобина Евгений Селезнев ответил на обвинения президента «Ингульца» в том, что из-за него половина «Колоса» пристрастилась к выпивке.
Напомним, Кобин мог возглавить клуб из Второй лиги.
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