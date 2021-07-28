Кобин рассказал о причинах провала «Миная» в прошлом сезоне

Василий Кобин / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Василий Кобин в интервью пресс-службе закарпатцев раскрыл причины своего возвращения в клуб. Также специалист рассказал об ошибках, приведших к неутешительным результатам прошлого сезона.

Проанализировали всю работу клуба за тот период. Решили, что стоит снова работать вместе и строить новую команду.

Как таковой трансферной политики прошлым летом не было. Взяли несколько футболистов с опытом, которые, по нашему мнению, должны были нам помочь. И они помогли. Наверное, мы вытянули максимум из того состава.

Были ошибки, как мои, так и футболистов. Команда – единый коллектив и все мы ошибались. Сейчас уже нет смысла об этом вспоминать.

Перед возвращением у меня было 2 месяца творческого отпуска. За это время я многое проанализировал. Почему так вышло, что было не так, где нужно было сделать иначе. Но сейчас совершенно другая команда, другие игроки, другие обстоятельства и чемпионат.