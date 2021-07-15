Кобин рассказал об усилении «Миная» после возвращения в УПЛ
Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, будет ли команда усиливаться легионерами и брать в аренду игроков после возвращения в УПЛ.
Конечно, после вылета из УПЛ стратегия менялась, и мы делали акцент на молодых футболистов. Сейчас ситуация поменялась, поэтому мы будем строить команду с учетом того, чтобы она была конкурентной в элитном дивизионе и могла соперничать с другими коллективами.
Сейчас сложно говорить, но, наверное, будут легионеры и арендованные. На трансферном рынке сейчас высокая конкуренция. В борьбу за достойных футболистов включились также клубы Первой лиги, которые будут ставить задачу выйти в УПЛ.
Хотя качественных свободных игроков не так много. Поэтому если у нас будет возможность усилиться кем-то из арендованных футболистов, мы от такой возможности отказываться не будем.
Конечно, кадровый потенциал после вылета команды из УПЛ изменился. Футболистов с контрактами у нас осталось мало, преимущественно молодые игроки, ребята из U-19. Поэтому, конечно, нам нужные опытные футболисты, которые смогут усилить команду.
Как быстро можно построить боеспособную команду? В идеале, конечно, если все быстро и правильно делать, думаю, 1,5 – 2 месяца было бы достаточно.
Ранее сообщалось, что экс-хавбек «Мариуполя» находится на просмотре в «Минае».
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