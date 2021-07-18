Кобин рассказал, зачем Селезнев вернулся в Украину

У форварда еще остались серьезные амбиции

Евгений Селезнев / фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о возвращении команды в УПЛ и о кадровых вопросах внутри клуба.

«Я не буду оригинален: конечно, мы внимательно следили за развитием событий, связанных с «Олимпиком», — сказал Василий Кобин. — Обидно, что донетчане потеряли прописку в классе сильнейших не по спортивному принципу, но здесь уже ничего не поделаешь…Теперь наше дело доказать, что Mинай достоин выступления в УПЛ».

Вас не беспокоило, что Mинай потерял много времени для качественной доукомплектации?

«Для меня главное, что команда снова в УПЛ, и теперь важно принимать взвешенные решения, чтобы во всеоружии встретить новые испытания. Конечно, должно пойти нам на пользу и то, что стартовый матч чемпионата с Динамо перенесен, и у нас появится лишняя неделя для устранения недостатков».

Если принять во внимание, что после вылета из элиты Mинай покинули все игроки стартового состава, то работа на трансферном рынке требовала колоссальных усилий, учитывая, что закарпатцы могли рассчитывать только на свободных агентов…

«Согласен, поэтому мы приглашали на просмотр только тех потенциальных новичков, возможности которых уже хорошо знали. Очень надеюсь, что с селекционной работой справились. Новобранцам будут предложены, как минимум, двухлетние контракты, чтобы у них были максимальные возможности раскрыться».

Кого из новичков вы бы выделили?

«Давайте без фамилий. К тому же только на следующей неделе мы начнем подписывать контракты».

Даже о самом громком приобретении Mиная — экс-игроке национальной сборной Украины Евгении Селезневе — не удосужитесь сказать хотя бы несколько слов?

«Возможности Селезнева я хорошо знаю, и буду только рад, если он докажет, что есть порох в пороховницах. Тем более что при удачном стечении обстоятельств Евгений может стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Впрочем, ради этой цели он и вернулся в Украину».

Также, Кобин ранее сказал, что форвард хочет убрать разговоры о гулянках и алкоголизме, когда вспоминают о нем.

Нынешний рекордсмен по голам в украинском первенстве Сергей Ребров также рассказал о разговоре с Селезневым, в котором новичок «Миная» сказал, что едет работать на очень низкой зарплате только что бы превзойти достижение своего соотечественника.

Напомним, нападающий уже сыграл в первом контрольном матче за новый клуб и даже принес своим голом победу команде.