Кобин: «Селезнев поможет «Минаю», он сейчас много работает»

Василий Кобин / фото - FootBoom

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился впечатлениями от подписания закарпатским клубом Евгения Селезнева:

Сегодня таких действующих футболистов-голеадоров в Украине осталось двое: он и Александр Гладкий. Рядом с ним молодые игроки будут учиться и набираться опыта.

Это важно. Селезнев поможет «Минаю», он сейчас много работает».