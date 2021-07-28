«Минай» заявил игрока, из-за которого чуть не получил трансферный бан
Кобин: «Селезнев поможет «Минаю», он сейчас много работает»
Опытный форвард может многому научить молодых игроков
Василий Кобин / фото - FootBoom
Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился впечатлениями от подписания закарпатским клубом Евгения Селезнева:
«Я хорошо знаю этого футболиста. Он забивал во всех турнирах, где участвовал - от Лиги чемпионов до внутреннего чемпионата.
Сегодня таких действующих футболистов-голеадоров в Украине осталось двое: он и Александр Гладкий. Рядом с ним молодые игроки будут учиться и набираться опыта.
Это важно. Селезнев поможет «Минаю», он сейчас много работает».
Ранее стало известно, сколько Селезнев будет зарабатывать в «Минае».
Напомним, Кобин назвал цель, ради которой форвард перешел в закарпатскую команду.
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