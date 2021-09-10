Кобин: «Стремление Селезнева бить рекорды – его личные амбиции»

Василий Кобин / Фото: УПЛ

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о том, чем команда занималась во время паузы на матчи сборных.

В целом же, если по кадрам, то, как я уже говорил раньше, у нас нет первого и второго составов. Есть игроки, которые больше подходят под одну схему, а есть группа, с которой лучше использовать другую тактику. Все игроки сейчас – хорошего уровня, который для нас предельно ясен.

Свой дебютный мяч забил Селезнев. Что касается его стремления побить чьи-то рекорды, то это уже его личные амбиции. Для меня важно то, как он работает на тренировках, как он выкладывается в процессе занятий.

В любом случае, забитый гол, неважно где – в товарищеском матче или в официальном, – всегда придает веру в свои силы, в то, что игрок находится на правильном пути и работает в нужном направлении».