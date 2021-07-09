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Кобин: «У «Миная» осталось лишь 6 игроков на контракте»

Клуб может заменить «Олимпик» в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
12:41
Кобин: «У «Миная» осталось лишь 6 игроков на контракте»
Василий Кобин / Фото: Динамомания

Главный тренер «Миная» Василий Кобин высказался о том, что клуб может заменить «Олимпик» в следующем сезоне УПЛ.

– Официальной информации пока нет.

– Большинство игроков покинули «Минай», кем будете играть?

– У нас осталось 6 игроков на контракте, но сейчас идет просмотр футболистов. Не думаю, что с этим будут проблемы, мы формируем новую команду.

– А кого просматриваете?

– Не хочется называть фамилии. Могу сказать, что это как игроки УПЛ, так и молодые футболисты.

– Есть вероятность, что Милевский вернется в «Минай»?

– Не думаю. Наверное, эта тема закрыта.

– Это из-за вашего с ним конфликта или он просто не планирует возвращаться?

– У меня не было никакого конфликта с Милевским. Это не из-за этого, просты мы идем немного другим путем.

– Аттестацию для УПЛ вы когда проходили? Когда в команде было 6 игроков?

– Я этим не занимаюсь, я тренирую команду. Это вопросы к спортивному и генеральному директорам.

– Играть будете на ужгородском «Авангарде»? В конце прошлого сезона там были проблемы с освещением.

– Не знаю. Где будет играть команда – вопрос не ко мне. Про финансирование и санкции в отношении президента «Миная» – тоже не ко мне.

– А останутся ли в команде Севидов и Кополовец?

– На данный момент их в команде не будет.

– Какие задачи будут поставлены перед командой?

– Все зависит от селекции.


Напомним, «Олимпик» официально заявил о снятии с УПЛ на следующий сезон.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Теги

Василий Кобин Минай

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