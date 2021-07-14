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Кобин: «В «Минае» Селезнев хочет убрать разговоры про гульки и алкоголика»

Тренер закарпатской команды подтвердил, что в клубе рассчитывают на форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
21:02
Кобин: «В «Минае» Селезнев хочет убрать разговоры про гульки и алкоголика»
Евгений Селезнев / Фото - Twitter

Главный тренер «Миная» Василий Кобин подтвердил, что нападающий Евгений Селезнев готовится к сезону вместе с командой.

Да, мы на Селезнева рассчитываем. Он к нам приехал, ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что он полгода был вне футбола, занимался индивидуально. Конечно, одно дело работать самостоятельно, другое – в коллективе. Но я надеюсь, что он подпишет с нами контракт и усилит «Минай» в Премьер-лиге.

Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из «Колоса». Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры про гульки и алкоголика, чтобы болельщики перестали говорить про эти моменты. В этом его мотивация.

Ранее «Минай» назвал домашний стадион, на котором будет выступать в УПЛ.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Василий Кобин Евгений Селезнев Минай

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