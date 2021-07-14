Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная»: «Связывались несколько клубов, до конкретики не дошло»
Кобин: «В «Минае» Селезнев хочет убрать разговоры про гульки и алкоголика»
Тренер закарпатской команды подтвердил, что в клубе рассчитывают на форварда
Евгений Селезнев / Фото - Twitter
Главный тренер «Миная» Василий Кобин подтвердил, что нападающий Евгений Селезнев готовится к сезону вместе с командой.
Да, мы на Селезнева рассчитываем. Он к нам приехал, ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что он полгода был вне футбола, занимался индивидуально. Конечно, одно дело работать самостоятельно, другое – в коллективе. Но я надеюсь, что он подпишет с нами контракт и усилит «Минай» в Премьер-лиге.
Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из «Колоса». Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры про гульки и алкоголика, чтобы болельщики перестали говорить про эти моменты. В этом его мотивация.
Ранее «Минай» назвал домашний стадион, на котором будет выступать в УПЛ.