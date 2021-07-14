Кобин: «В «Минае» Селезнев хочет убрать разговоры про гульки и алкоголика»

Евгений Селезнев / Фото - Twitter

Главный тренер «Миная» Василий Кобин подтвердил, что нападающий Евгений Селезнев готовится к сезону вместе с командой.

Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из «Колоса». Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры про гульки и алкоголика, чтобы болельщики перестали говорить про эти моменты. В этом его мотивация.