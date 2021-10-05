Кочергин: «Если вспомнить прошлую Лигу Европы, мы тоже начали с поражений. Будем биться до конца»

Полузащитник также рассказал о впечатлениях от Моуриньо

Фото: ФК Заря Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин поделился впечатлениями от игр в Лиге конференций и Жозе Моуриньо. Как вам Моуринью? Вы его видели вблизи. «Видел – обычный человек, ничего особенного». Его как раз называют особенным. «Я не увидел. Он обычный такой же человек нормальный. Может, в каких-то высказываниях своих... Конечно, легендарный тренер. Много выиграл». Ваши партнеры по команде просили футболки на подарок? «Я не просил. Не знаю, может, кто менялся, поэтому нормально». Не стоит расстраиваться после двух туров ЛК? «Если вспомнить прошлую ЛЕ, мы тоже начали с поражений. Будем до конца. Мы весь прошлый год и старались, чтобы выступать в еврокубках. Еще ничего не окончено. Будем стараться поменять ситуацию в таблице». «Заря» занимает последнее место в таблице Лиги конференций.