Кочергин: «Выставился перед командой по случаю хет-трика в матче с «Ингульцом»

В минувшем поединке хавбек также смог отличиться

Владислав Кочергин / фото - ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин после победы над «Днепром-1» (4:0), где ему удалось отметиться дублем, рассказал, как он забивал первый хет-трик в карьере:

«Всегда хочется забивать, но такого, признаюсь, не ожидал. Уже в самом дебюте — на 6-й и 7-й минутах получились удары, которые привели к мячам в ворота петровчан. А потом еще и в начале второго тайма один раз голом отметился. Был очень рад, конечно. Три мяча в матче забить — это дорогого стоит. Потом хотелось еще забивать, но не получалось. На профессиональном же уровне в украинской Премьер-лиге хет-трик в ворота «Ингульца» был первым. Перед командой по такому случаю выставлялся? Конечно. Как же без этого?!»

Забить дважды «Днепру-1» хавбеку помогло удаление вратаря соперника на 82-й минуте. Луганчане в концовке воспользовались этим и заколотили сразу три мяча.

Напомним, ранее Кочергин заявил, что счет не отображает происходившего на поле.