Коджови – о дебюте за «Ворсклу»: «Это шаг навстречу большим событиям»

Фото: ФК Ворскла

Полузащитник «Ворсклы» Амилькар Коджови рассказал пресс-службе клуба об эмоциях после дебюта за команду.

Когда выходишь на поле в самом конце матча, хочешь показать все свои лучшие качества за ограниченное количество времени. Этим и был продиктован мой сольный проход к воротам «Ингульца».

Я такой человек, что хочу получать удовольствие от всего, чем бы не занимался, будь то тренировки с молодежным составом или работа с основой. Все имеет большое значение для меня.

Когда я только перебрался в Полтаву, то мало с кем общался. Сейчас ситуация изменилась - у меня стало много друзей, с которыми мы проводим свободное время и гуляем в городе. Скажу честно, мне тут комфортно.

Скоро у нас игра с «Шахтером». Это настоящее событие для города. Если попаду в заявку на этот матч, то буду неимоверно счастлив. И конечно же, я всегда рад помочь «Ворскле» в решении любых задач».