Коджови – о дебюте за «Ворсклу»: «Это шаг навстречу большим событиям»
Полузащитник «Ворсклы» Амилькар Коджови рассказал пресс-службе клуба об эмоциях после дебюта за команду.
«Я всегда жил с пониманием того, что мечты сбываются. Когда получаешь не только жизненный, но и футбольный опыт, начинаешь ощущать приближение мечты всем сердцем. Знаю, мой дебют за первую команду «Ворсклы» - шаг навстречу большим событиям.
Когда выходишь на поле в самом конце матча, хочешь показать все свои лучшие качества за ограниченное количество времени. Этим и был продиктован мой сольный проход к воротам «Ингульца».
Я такой человек, что хочу получать удовольствие от всего, чем бы не занимался, будь то тренировки с молодежным составом или работа с основой. Все имеет большое значение для меня.
Когда я только перебрался в Полтаву, то мало с кем общался. Сейчас ситуация изменилась - у меня стало много друзей, с которыми мы проводим свободное время и гуляем в городе. Скажу честно, мне тут комфортно.
Скоро у нас игра с «Шахтером». Это настоящее событие для города. Если попаду в заявку на этот матч, то буду неимоверно счастлив. И конечно же, я всегда рад помочь «Ворскле» в решении любых задач».
У Коджови также есть испанское гражданство.
Он дебютировал в игре с «Ингульцом» (3:0).
Комментарии 0