«Когда федерации начнуть думать не только о своей выгоде?» Клопп резко отреагировал на предложении о ЧМ раз в два года

Юрген Клопп / Фото: facebook.com/LiverpoolFC

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об идее проводить чемпионат мира каждые два года:



Мы все знаем, почему это происходит. Что бы люди ни говорили о предоставлении различным странам возможностей, в итоге все дело в деньгах.

Это нормально. Но в какой-то момент кто-то должен понять, что без футболистов – самых важных ингредиентов этой замечательной игры – мы не сможем в нее играть. Нет никого важнее игроков.

Все, что преподносилось в последние годы, всегда было связано с увеличением числа матчей. В долгосрочной перспективе это неправильно.

Должен настать момент, когда все федерации сядут вместе и начнут думать об игре, а не только о своей выгоде. Мне уже 54 года, и я не уверен, что доживу до момента, когда это произойдет.