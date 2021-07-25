Когут прокомментировал свой второй матч в УПЛ за 10 лет

Вратарь давно не играл в высшем дивизионе

Богдан Когут / фото - ФК Верес

Голкипер ровненского «Вереса» Богдан Когут прокомментировал ничейный матч с «Колосом», который стал для игрока второй игрой в карьере в высшей украинской лиге:

Богдан, ты наверняка помнишь свой дебют в отечественной Премьер-лиге.

«Конечно. Я тогда выступал за Оболонь. 17 июля 2011 года мы играли с Ворсклой. И хотя уступили — 0:1, но ко мне претензий не было. По крайней мере, я владел информацией, что буду в старте и в следующем календарном матче — с Динамо. Целую неделю наигрывали состав и вдруг узнаю, что я в запасе. Меня заменил Игорь Березовский, но динамовцы были явно сильнее и пивовары крупно проиграли — 0:4. А вскоре главный тренер Оболони Сергей Ковалец пригласил еще одного вратаря — Виталия Реву и стало понятно, что он на меня уже не рассчитывает. И хотя все вроде бы для меня в Оболони начиналось неплохо, спустя два месяца я покинул команду».

Ты долгих 10 сезонов шел к своему второму выступлению в элите. Не беспокоило, что в последних спаррингах Верес действовал неудачно, и это могло сказаться и на игре с Колосом?

«Знаете, а Верес никогда и не был чемпионом по контрольным матчах. Для нас важно было заложить фундамент общефизической подготовки, чтобы уже в официальных поединках держать удар. К тому же, в последних спаррингах мы много экспериментировали пока не пришли к выводу, что нам комфортнее всего действовать по привычной тактической схеме 442, которая приносила нам дивиденды в первой лиге».

Колос чем-то удивил?

«Верес очень серьезно готовился к этому противостоянию, посмотрели и проанализировали видеозаписи всех последних матчей Колоса и, на мой взгляд, мы благодаря правильно избранной тактике, не позволили сопернику продемонстрировать свои лучшие качества».

Счет по игре?

«Думаю, что во втором тайме мы даже выглядели предпочтительнее, впрочем, убежден, что Верес и Колос не заслуживали поражения. Поэтому мы очень довольны завоеванным очком, все же, нельзя забывать, что нам противостояла команда, которая будет представлять Украину в еврокубках».

Следующий календарный матч Верес проведет в гостях — с Динамо…

«А Верес и с Колосом не играл в Ровно, но ничего страшного, в соседний Луцк приехало много наших фанов, и мы чувствовали их поддержку. Думаю, что и в Киеве помощь 12 игрока нам будет обеспечена. Теперь нужно постараться не разочаровать преданных болельщиков Вереса. Они заслужили, чтобы в Ровно была боеспособная команда».

Ранее голкипер «Вереса» Когут рассказал, чего не хватило команде для победы над «Колосом».