Колесников: «Арена-Львов» был самым сложным объектом для строительства под Евро-2012»

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Министр инфраструктуры Украины, ответственный за подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу 2012 Борис Колесников поздравил всех с исполнением «Арене-Львов» 10 лет и отметил, что стадион удалось возвести с трудностями.

Открытие было яркое. Кончено, пригласить таких звезд, как Шакира уже было проблематично. Но открытие прошло на самом высоком уровне, очень достойно. Независимо от каких-то там политических и прочих симпатий все были довольны и счастливы. Так что этот день запомнится навсегда.

Сборная Украины ни разу не проиграла на «Арене-Львов». Возникал вопрос, почему матч Евро-2012 Украина – Франция не отдать Львову. Потому, что «Донбасс-Арена» вмещала 51 тысяча зрителей, а львовский стадион – 31 тысяча. 17 тысяч – это 5 миллионов евро, поэтому UEFA не решился.

Жаль нет львовских «Карпат». Верим, что здравый смысл возьмет вверх и все кто любит футбол во Львове объединятся вокруг «Карпат». Все-таки, по сей день и навсегда он останется клубом, который выиграл Кубок СССР, играя в Первой лиге. И Степан Юрчишин вызывался в сборную, также играя в Первой лиге.

Для футбольной и не только Украины Львов – это легендарный город. «Арена-Львов» была сложным объектом, было много работы, но все получилось. Сегодня 10 лет. Всех хочу поздравить. Строителей, архитекторов, городское, областное руководство тех времен с выдающимся событием, поблагодарить за их усилие и пожелать сборной Украины новых побед на «Арене-Львов».