Колесников: «Арена-Львов» был самым сложным объектом для строительства под Евро-2012»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 3
Сегодня 15
Завтра 3
Футбол (17 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Лестер - Арсенал 0:2 Запланирован
17:00 Ньюкасл - Челси 0:3 Запланирован
17:00 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Запланирован
19:30 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Ланс 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Аталанта - Лацио 2:2 Окончен
19:00 Верона - Ювентус 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Эльче - Реал 1:2 Окончен
19:30 Валенсия - Вильярреал 2:0 Окончен
22:00 Барселона - Алавес 1:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Олимпик - Кривбасс 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Ужгород 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 ФК Мариуполь - Динамо 2:3 Окончен
16:00 СК Днепр-1 - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Десна 4:1 Окончен
19:30 Ингулец - Верес 0:0 Окончен
Футбол (3 события из 4) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Фиорентина - Специя 3:0 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Бетис 1:0 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Рух - Александрия 0:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (15 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Астон Вилла - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Монако -:- Запланирован
21:45 Клермон - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Интер - Удинезе 2:0 Окончен
16:00 Фиорентина - Специя 3:0 2-й тайм
21:45 Рома - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Бетис 1:0 1-й тайм
22:00 Реал Сосьедад - Атлетик -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
15:00 ВПК-Агро - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Кремень 2:0 Окончен
17:45 Оболонь - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Колос - ФК Львов 0:1 Окончен
17:00 Рух - Александрия 0:0 Окончен 1-й тайм
19:30 Металлист-1925 - Заря -:- Запланирован
Футбол (3 события из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Металлист - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Днепр-1 - Минай -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Черноморец -:- Запланирован

Колесников: «Арена-Львов» был самым сложным объектом для строительства под Евро-2012»

Стадиону исполнилось 10 лет
Футбол Украинская Премьер-лига
29 октября 14:15
Колесников: «Арена-Львов» был самым сложным объектом для строительства под Евро-2012»
Фото: Facebook

Министр инфраструктуры Украины, ответственный за подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу 2012 Борис Колесников поздравил всех с исполнением «Арене-Львов» 10 лет и отметил, что стадион удалось возвести с трудностями.

«Это был самый сложный объект. В качестве архитектуры и строительства кончено самым сложным был «Олимпийский», а в сроках самым сложным была «Арена-Львов». Потому что 15 марта 2010-го года на совещании во Львове были только колышки и кусочки бетонных конструкций и спорящие между собой строители и архитекторы – как строить? У нас было 15 месяцев и строители с архитекторами сделали невозможное, но стадион был сдан.

Открытие было яркое. Кончено, пригласить таких звезд, как Шакира уже было проблематично. Но открытие прошло на самом высоком уровне, очень достойно. Независимо от каких-то там политических и прочих симпатий все были довольны и счастливы. Так что этот день запомнится навсегда.

Сборная Украины ни разу не проиграла на «Арене-Львов». Возникал вопрос, почему матч Евро-2012 Украина – Франция не отдать Львову. Потому, что «Донбасс-Арена» вмещала 51 тысяча зрителей, а львовский стадион – 31 тысяча. 17 тысяч – это 5 миллионов евро, поэтому UEFA не решился.

Жаль нет львовских «Карпат». Верим, что здравый смысл возьмет вверх и все кто любит футбол во Львове объединятся вокруг «Карпат». Все-таки, по сей день и навсегда он останется клубом, который выиграл Кубок СССР, играя в Первой лиге. И Степан Юрчишин вызывался в сборную, также играя в Первой лиге.

Для футбольной и не только Украины Львов – это легендарный город. «Арена-Львов» была сложным объектом, было много работы, но все получилось. Сегодня 10 лет. Всех хочу поздравить. Строителей, архитекторов, городское, областное руководство тех времен с выдающимся событием, поблагодарить за их усилие и пожелать сборной Украины новых побед на «Арене-Львов».

Первый матч сборной Украины на «Арене-Львов» прошел в ноябре 2011-го года.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Арена Львов Борис Колесников сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер Боснии и Герцеговины: «В игре с Украиной будем искать что-то новое»
Тренер Боснии и Герцеговины: «В игре с Украиной будем искать что-то новое»
Футбол Чемпионат мира по футболу
29 октября 15:43
Босния и Герцеговина вызвала двух игроков из Серии А на матч с Украиной
Босния и Герцеговина вызвала двух игроков из Серии А на матч с Украиной
Футбол Чемпионат мира по футболу
29 октября 15:05
10 лет назад была открыта «Арена-Львов»
10 лет назад была открыта «Арена-Львов»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 октября 13:51
Экс-игрок сборной Украины резко осудил каминг-аут австралийского футболиста
Экс-игрок сборной Украины резко осудил каминг-аут австралийского футболиста
Футбол В мире
29 октября 12:25
Йовичевич: «При Петракове Украина больше играет на контратаку. У Шевченко – контроль и игра в пас»
Йовичевич: «При Петракове Украина больше играет на контратаку. У Шевченко – контроль и игра в пас»
Футбол Сборная Украины
28 октября 16:26
Шевчук назвал роль, которая уготована для Гармаша в сборной Украины
Шевчук назвал роль, которая уготована для Гармаша в сборной Украины
Футбол Сборная Украины
27 октября 12:52

Новости: Футбол

Влахович хет-триком похоронил «Специю» с Коваленко в составе
Влахович хет-триком похоронил «Специю» с Коваленко в составе
Серия А (Италия)
17:59
Индзаги: «Матч с «Шерифом» важнее чем две игры в Серии А»
Индзаги: «Матч с «Шерифом» важнее чем две игры в Серии А»
Серия А (Италия)
17:45
Бразильский вингер «Реала» пропустит матч ЛЧ с «Шахтером»
Бразильский вингер «Реала» пропустит матч ЛЧ с «Шахтером»
Примерa (Испания)
17:25
Дулуб: «Победили «Колос» за счет огромного желания»
Дулуб: «Победили «Колос» за счет огромного желания»
Украинская Премьер-лига
17:17
Руководство «Аль-Садда» раздражено переговорами Хави с «Барселоной»
Руководство «Аль-Садда» раздражено переговорами Хави с «Барселоной»
Примерa (Испания)
17:03
«Тоттенхэм» начал переговоры с Конте
«Тоттенхэм» начал переговоры с Конте
Премьер-Лига (Англия)
16:47
Роналду установил очередное историческое достижение
Роналду установил очередное историческое достижение
Премьер-Лига (Англия)
16:46
Кочергина все еще не перевели из дубля «Зари»
Кочергина все еще не перевели из дубля «Зари»
Украинская Премьер-лига
16:33
Ибрагимович: «Наш ПСЖ был командой. Сейчас это не команда»
Ибрагимович: «Наш ПСЖ был командой. Сейчас это не команда»
В Европе
16:18
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
10
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
8
Все новости