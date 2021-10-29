Колесников: «Арена-Львов» был самым сложным объектом для строительства под Евро-2012»
Министр инфраструктуры Украины, ответственный за подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу 2012 Борис Колесников поздравил всех с исполнением «Арене-Львов» 10 лет и отметил, что стадион удалось возвести с трудностями.
«Это был самый сложный объект. В качестве архитектуры и строительства кончено самым сложным был «Олимпийский», а в сроках самым сложным была «Арена-Львов». Потому что 15 марта 2010-го года на совещании во Львове были только колышки и кусочки бетонных конструкций и спорящие между собой строители и архитекторы – как строить? У нас было 15 месяцев и строители с архитекторами сделали невозможное, но стадион был сдан.
Открытие было яркое. Кончено, пригласить таких звезд, как Шакира уже было проблематично. Но открытие прошло на самом высоком уровне, очень достойно. Независимо от каких-то там политических и прочих симпатий все были довольны и счастливы. Так что этот день запомнится навсегда.
Сборная Украины ни разу не проиграла на «Арене-Львов». Возникал вопрос, почему матч Евро-2012 Украина – Франция не отдать Львову. Потому, что «Донбасс-Арена» вмещала 51 тысяча зрителей, а львовский стадион – 31 тысяча. 17 тысяч – это 5 миллионов евро, поэтому UEFA не решился.
Жаль нет львовских «Карпат». Верим, что здравый смысл возьмет вверх и все кто любит футбол во Львове объединятся вокруг «Карпат». Все-таки, по сей день и навсегда он останется клубом, который выиграл Кубок СССР, играя в Первой лиге. И Степан Юрчишин вызывался в сборную, также играя в Первой лиге.
Для футбольной и не только Украины Львов – это легендарный город. «Арена-Львов» была сложным объектом, было много работы, но все получилось. Сегодня 10 лет. Всех хочу поздравить. Строителей, архитекторов, городское, областное руководство тех времен с выдающимся событием, поблагодарить за их усилие и пожелать сборной Украины новых побед на «Арене-Львов».
Первый матч сборной Украины на «Арене-Львов» прошел в ноябре 2011-го года.
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