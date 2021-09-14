Коломойский: «На Евро сборная Украины выглядела уставшей после 30-й минуты»

Игорь Коломойский / Фото - Hromadske

Бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский в эфире программы «Великий футбол» дал свою оценку выступлениям сборной Украины на Евро-2020. Также бизнесмен поделился мнением о том, выйдет ли команда на чемпионат мира-2022.

Время покажет, большая ли потеря уход Шевченко. Назначение Петракова пока трудно оценивать, еще команда, созданная Шевченко. Что будет дальше – будем смотреть. Старт отбора на чемпионат мира был не очень, надо приложить большие усилия и чтобы соперники неважно сыграли.

Хочу, чтобы сборная поехала в Катар. Будем болеть. Но турнирная ситуация так себе. Хорошо, что Франция выиграла у Финляндии. Должна быть надежда на Казахстан, чтобы они не только у нас отбирали 4 очка, а и у остальных. Тогда будут шансы.