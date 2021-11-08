Тренер «Колоса»: «После матча с «Шахтером» буду спать спокойно»
«Колос» близок к назначению авторитетного украинского тренера
Отечественный специалист может вернуться в УПЛ
Фото - ФК Колос
Ковалевский «Колос» близок к назначению Романа Григорчука на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
Сегодняшнее очередное поражение коваливского «Колоса» может стать началом новой эры в недолгой истории скромного клуба. По нашим данным, на финальную стадию вышли переговоры семьи Засух с Романом Григорчуком и в ближайшее время именно о его назначении может быть объявлено.
Если информация достоверна, то появление тренера такого калибра будет свидетельствовать о том, что «Колос» впервые в своей истории обзаведется Тренером и закончит аматорскую эпоху местных «сердец». Good choice.
Ранее в отставку с поста и. о. главного тренера «Колоса» подал Сергей Кузнецов.
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