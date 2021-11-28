«Колос» объявил о назначении Вишняка главным тренером

Раньше специалист был исполняющим обязанности наставника команды

Ярослав Вишняк / фото - Getty Images

ФК «Колос» назначил Ярослава Вишняка главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее специалист находился в должности «и.о. главного тренера» команды. Под его руководством «Колос» провел четыре матча в УПЛ (2 победы, 1 ничья и 1 поражение – прим).

В таблице «Колос» занимает 10-е место с 18-ю очками в активе.

Напомним, в матче 16-го тура УПЛ «Колос» справился с «Вересом».