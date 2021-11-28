Гол Ильина принес победу «Колосу» в матче против «Вереса»
«Колос» объявил о назначении Вишняка главным тренером
Раньше специалист был исполняющим обязанности наставника команды
28 ноября 22:56
Ярослав Вишняк / фото - Getty Images
ФК «Колос» назначил Ярослава Вишняка главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее специалист находился в должности «и.о. главного тренера» команды. Под его руководством «Колос» провел четыре матча в УПЛ (2 победы, 1 ничья и 1 поражение – прим).
В таблице «Колос» занимает 10-е место с 18-ю очками в активе.
Напомним, в матче 16-го тура УПЛ «Колос» справился с «Вересом».