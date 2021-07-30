Известен первый соперник «Колоса» в Лиге конференций
«Колос» сможет играть в Лиге конференций на родном стадионе
По крайней мере, в квалификации
12:01
Фото - Footballua.tv
«Колос» в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграет против карагандинского «Шахтера». Первый матч состоится в четверг, 5 августа.
Официальный сайт UEFA сообщил о том, что поединок примет одноименный стадион в Ковалевке. Позволят ли команде Руслана Костышина играть на родной арене в случае попадания в групповой этап – пока неизвестно.
Ранее хавбек «Колоса» Вадим Милько высказался о будущем сопернике в еврокубке.
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