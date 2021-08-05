Экс-игрок «Шахтера»: «Колосу» под силу победить карагандинцев с преимуществом в 2-3 мяча»
«Колос» сыграет в три защитника в стартовом матче сезона в еврокубках
Подопечные Костышина проведут первую игру 3-го раунда квалификации Лиги конференций с «Шахтером»
5 августа 19:49
Фото - ФК Колос
«Колос» проведет первый матч против карагандинского «Шахтера» в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Наставники команд определились с составами на игру. Главный тренер ковалевцев Руслан Костышин избрал тактику в три центральных защитника.
Игру Лиги конференций можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Колос» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:00.
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