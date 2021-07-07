«Колос» уверенно переиграл «Александрию», «Верес» уступил экс-конкуренту за выход в УПЛ
В контрольных матчах в рамках подготовки к новому сезону, «Колос» уверенно разобрался с «Александрией», а новичок УПЛ «Верес» уступил «Агробизнесу».
Победу команде из Ковалевки принесли голы Нуриева и Костышина. В битве же между вчерашними соперниками по Первой лиге исход решил мяч Ивана Когута.
Ранее «Колос» официально объявил о подписании форварда сборной Азербайджана.
Контрольные матчи
«Колос» – «Александрия» 2:0
Голы: Костышин, 22, Нуриев, 47 (пен.)
«Колос» (первый тайм): Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Милько, Нгамба, Ильин, Костышин, Чурко, Ситчинава. 2 тайм: Маханьков, Ром, Гавриш, Павловец, Сакив, Задоя, Нуриев, Салабай, Сорокин, Данфа, Лысенко, Сенько, игрок на просмотре.
«Александрия» (первый тайм): Билык, Стецьков, Дубра, Мельник, ИНП, Демченко, ИНП, Калюжный, Ковалец, Третьяков, Кожушко. 2 тайм: Ермаков, ИНП, Бухал, Бабогло, Мирошниченко, Дрышлюк, Новиков, Устименко, Мустафаев, Копына, Новиков.
«Колос» – «Верес» 0:1
Гол: И. Когут
«Верес»: Г. Пасич (Тимофиенко, 63), Солдат (Савошко, 70), Гончаренко, Немчанинов (Данилюк, 72), Е. Пасич, Петько (Мельник, 46), Полюлях (Клец, 46), Кучеров, Сергийчук (Гегедош, 46 ), М. Шестаков (Гайдучик, 63).
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