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Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Экс-игрок россиян – о ситуации вокруг новой формы «сине-желтых»
17:07
Игорь Колыванов / Фото: российская газета
Бывший игрок сборной СССР и России Игорь Колыванов высказался о ситуации вокруг новой формы сборной Украины.
«Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской.
Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина – это Россия».
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