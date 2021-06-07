Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»

Экс-игрок россиян – о ситуации вокруг новой формы «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
17:07
Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Игорь Колыванов / Фото: российская газета

Бывший игрок сборной СССР и России Игорь Колыванов высказался о ситуации вокруг новой формы сборной Украины.

«Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской.

Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина – это Россия».

Россия рассматривает бойкот Евро-2020.

Источник: sport24.ru Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная России (футбол) сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Украина – Кипр. Онлайн трансляция
Украина – Кипр. Онлайн трансляция
Футбол Сборная Украины
18:23
Украина – Кипр. Пятов, Зубков и Соболь сыграют с первых минут
Украина – Кипр. Пятов, Зубков и Соболь сыграют с первых минут
Футбол Сборная Украины
18:12
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Футбол Сборная Украины
17:50
Источник: В России задумались об отказе от участия в Евро-2020
Источник: В России задумались об отказе от участия в Евро-2020
Футбол Сборная Украины
16:21
Ребров: «Как я могу рассматриваться тренером сборной Украины, пока там работает Шевченко?
Ребров: «Как я могу рассматриваться тренером сборной Украины, пока там работает Шевченко?
Футбол Сборная Украины
16:05
Представитель МИД РФ – о форме сборной Украины: «Создают иллюзию невозможного»
Представитель МИД РФ – о форме сборной Украины: «Создают иллюзию невозможного»
Футбол Сборная Украины
6 июня 21:01

Новости: Футбол

Рудько рассказал, чем сборная Кипра может удивить Украину
Рудько рассказал, чем сборная Кипра может удивить Украину
Сборная Украины
18:39
Гвардиола: «Куман заслужил еще один сезон с «Барселоной»
Гвардиола: «Куман заслужил еще один сезон с «Барселоной»
Примерa (Испания)
18:27
Украина – Кипр. Онлайн трансляция
Украина – Кипр. Онлайн трансляция
Сборная Украины
18:23
Товарищеский матч. Украина – Кипр. Видео трансляция
Товарищеский матч. Украина – Кипр. Видео трансляция
Сборная Украины
18:20
Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»
Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»
Сборная Украины
18:15
Украина – Кипр. Пятов, Зубков и Соболь сыграют с первых минут
Украина – Кипр. Пятов, Зубков и Соболь сыграют с первых минут
Сборная Украины
18:12
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Сборная Украины
17:50
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
Примерa (Испания)
17:50
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Серия А (Италия)
17:30
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:41
13
Все новости