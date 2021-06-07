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Источник: В России задумались об отказе от участия в Евро-2020

РФС возмущен тем, что UEFA допустил нанесение на форму сборной Украины карты с Крымом
Футбол Сборная Украины
16:21
Источник: В России задумались об отказе от участия в Евро-2020
Фото - РФС

Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020. Об этом всерьез задумались в РФС.

Сообщается, что в организации готовы пойти на такой шаг в знак протеста против решения UEFA утвердить новую форму сборной Украины. Напомним, на нее были нанесены контуры государства, включая полуостров Крым.

Ранее президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что Европейский футбольный союз не может допустить такую экипировку. Однако в UEFA не считают, что она нарушает какие-либо нормы.

Известный российский комментатор Василий Уткин также не видит поводов для организации не допустить форму сборной Украины.

Источник: «Динамо» Киев от Шурика Сергей Стаднюк
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Теги

сборная России (футбол)

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