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Комитет этики и честной игры проверит высказывания «Руха» в адрес УАФ

Ситуация обостряется
Футбол Украинская Премьер-лига
17:00
Комитет этики и честной игры проверит высказывания «Руха» в адрес УАФ
Фото - УПЛ

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола начал проверку высказываний «Руха» в адрес организации. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В пятницу, 9 июля, клуб на своем официальном сайте выступил с резкой критикой футбольного руководства страны. Комитет проверит текст на предмет возможных нарушений Кодекса этики и честной игры.

Напомним, «Рух» планировал проводить домашние матчи УПЛ на львовском стадионе «Украина». Однако арене присвоили вторую категорию, что не позволяет играть на ней поединки элитного дивизиона.

В связи с этим клуб пригрозил сняться с соревнований.

Сергей Стаднюк
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Рух УАФ

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