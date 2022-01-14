Официально. Хавбек ПСЖ перебрался в «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» ведет переговоры с игроком МЮ
У Маты завершается контракт в конце сезона
14 января 17:30
Фото: Sky News
«Реал Сосьедад» собирается подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Мату.
С испанцем уже ведутся переговоры о переходе летом. Его контракт с МЮ завершается в июне.
У Маты есть предложения и от других испанских клубов, в том числе от «Валенсии», где он раскрылся перед переездом в АПЛ, сообщает Marca.
МЮ вряд ли продлит контракт с игроком. В этом сезоне он не является основным в команде.
На счету испанца лишь три матча в этом сезоне и ни одного в АПЛ.
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