Автор гола в ворота сборной Украины может стать игроком «Интера»
Конкурент Зинченко может перейти в «Интер»
Менди находится в расширенном списке
22:43
Бенжамен Менди / Фото: goal.com
26-летний защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди летом может пополнить состав «Интера», сообщает Manchester Evening News.
Миланский клуб собирается приобрести защитника, несмотря на его травматичность.
За 4 сезона в «Манчестер Сити» Менди отыграл всего 49 матчей в АПЛ. Сначала защитник проиграл конкуренцию Александру Зинченко, а затем и Жоао Канселу.
Напомним, ранее интерес к Менди приписывали к ПСЖ.
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