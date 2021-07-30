Конопля: «Бессмертный вывел «Львов» на другой уровень»

Ефим Конопля / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча второго тура украинской Премьер-лиги против «Львова». Поединок состоится сегодня, 30 июля. Слова игрока передает пресс-служба «горняков».

У нас каждый ближайший матч – как последний. Для нас каждые три очка важны. На каждый матч нужно настраиваться отдельно, а на еврокубки будем настраиваться уже после сыгранной встречи.