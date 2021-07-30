Исмаили вошел в заявку «Шахтера» на матч со «Львовом»
Конопля: «Бессмертный вывел «Львов» на другой уровень»
Эта команда уже обыгрывала «горняков»
Ефим Конопля / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча второго тура украинской Премьер-лиги против «Львова». Поединок состоится сегодня, 30 июля. Слова игрока передает пресс-служба «горняков».
У «Львова» много легионеров. К ним в конце прошлого сезона пришел хороший тренер, который собрал команду. Действительно вывел их на немного другой уровень, который разнится с тем, который был по ходу сезона. В принципе команда может преподнести сюрпризы, так что нужно ожидать всего.
У нас каждый ближайший матч – как последний. Для нас каждые три очка важны. На каждый матч нужно настраиваться отдельно, а на еврокубки будем настраиваться уже после сыгранной встречи.
Конопля вошел в заявку на матч со «Львовом».
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