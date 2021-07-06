Конопля: «Де Дзерби всегда ставит невыполнимые задачи»

Роберто Де Дзерби / фото - Football.ua

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу в контрольном матче над немецким «Тюркгюджю» (2:1),и рассказал о требованиях наставника Роберто Де Дзерби:

Усталость есть немного, накопилась. Но это сборы, это нормально абсолютно. Играли два матча, имея один день выходной за две недели, считаю, мы все равно хорошо выступили, достойно. У нас были определенные цели на матчи. Считаю, мы с ними справились.

Де Дзерби во время матчей и тренировок очень эмоциональный, потому что всегда хочет лучшего. Всегда ставит невыполнимые задачи, потому что только так можно добиться чего-то. Но после матча он лучший друг всех, всех обнимает, хвалит, указывает на ошибки, если нужно».