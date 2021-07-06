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Конопля: «Де Дзерби всегда ставит невыполнимые задачи»

Тренер требует от команды максимума
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июля 22:30
Конопля: «Де Дзерби всегда ставит невыполнимые задачи»
Роберто Де Дзерби / фото - Football.ua

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу в контрольном матче над немецким «Тюркгюджю» (2:1),и рассказал о требованиях наставника Роберто Де Дзерби:

«Соперник был достаточно неудобным. Нас пытались прессинговать практически весь матч. Не так, как накануне, но все равно создавали много неприятностей. Считаю, нам удалось перенести идеи тренера на поле. Пока есть вопрос с реализацией, но мы очень плотно работаем. Надеемся, дальше будет лучше.

Усталость есть немного, накопилась. Но это сборы, это нормально абсолютно. Играли два матча, имея один день выходной за две недели, считаю, мы все равно хорошо выступили, достойно. У нас были определенные цели на матчи. Считаю, мы с ними справились.

Де Дзерби во время матчей и тренировок очень эмоциональный, потому что всегда хочет лучшего. Всегда ставит невыполнимые задачи, потому что только так можно добиться чего-то. Но после матча он лучший друг всех, всех обнимает, хвалит, указывает на ошибки, если нужно».

Следующий свой матч «Шахтер» сыграет уже 9 июля против «Шальке».

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Ефим Конопля

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