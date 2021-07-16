Коноплянка: «Будем грызть землю, чтобы быть первыми в следующем сезоне»

Евгений Коноплянка / Фото: Football.ua

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка назвал задачу команды на сезон.

- Как проходит восстановление?

– Если бы вы видели, как у нас на тренировках язык выпадал, когда 40 градусов и две тренировки – то нелегко. Но уже начал тренироваться в общей группе. Чувствую себя уже слава богу. Стремлюсь набрать форму.

- Де Дзерби сильно гоняет команду?

– Тут не угадаешь, как сказать правильно. Скажу: «Слабо», то завтра доложат и скажут, что надо сильнее. Нет, все отлично.

- Как вам сборная на Евро?

– Горжусь ребятами, супер. Против Англии видели, что у них сильная команда, они были на ходу, поэтому мы сделали максимум того, что могли. Но этот максимум был приятным.

- Задача на сезон?

– Думаю, вы понимаете сами, что мы не можем второй год подряд упускать первое место. Будем грызть землю, чтобы быть первыми.