Коноплянка: «Будем грызть землю, чтобы быть первыми в следующем сезоне»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка назвал задачу команды на сезон.
– Мне больше нравится оранжевый комплект формы. Яркий, цвет «Шахтера».
- Как проходит восстановление?
– Если бы вы видели, как у нас на тренировках язык выпадал, когда 40 градусов и две тренировки – то нелегко. Но уже начал тренироваться в общей группе. Чувствую себя уже слава богу. Стремлюсь набрать форму.
- Де Дзерби сильно гоняет команду?
– Тут не угадаешь, как сказать правильно. Скажу: «Слабо», то завтра доложат и скажут, что надо сильнее. Нет, все отлично.
- Как вам сборная на Евро?
– Горжусь ребятами, супер. Против Англии видели, что у них сильная команда, они были на ходу, поэтому мы сделали максимум того, что могли. Но этот максимум был приятным.
- Задача на сезон?
– Думаю, вы понимаете сами, что мы не можем второй год подряд упускать первое место. Будем грызть землю, чтобы быть первыми.
Напомним, вчера «Шахтер» официально презентовал новую форму на следующий сезон.
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