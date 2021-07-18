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Коноплянка поделился впечатлениями от новой формы «Шахтера»

«Горняки» начнут сезон-21/22 в обновленной экипировке
Футбол Украинская Премьер-лига
10:58
Коноплянка поделился впечатлениями от новой формы «Шахтера»
Евгений Коноплянка / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка поделился с пресс-службой клуба мнением о новой форме «горняков».

Форма крутая. Стильная, молодежная, легкая. Осталось на поле испробовать. На вид – это одно, а как будут ощущения – посмотрим.

Мне больше нравится оранжевая. Цвета ассоциируются с «Шахтером», так что оранжевая нравится.

Ранее форвард «Шахтера» вошел в число 80 претендентов на приз Golden Boy.

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Евгений Коноплянка

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