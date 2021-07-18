Два игрока сборной Украины и форвард «Шахтера» – в числе 80 лучших молодых футболистов мира
Коноплянка поделился впечатлениями от новой формы «Шахтера»
«Горняки» начнут сезон-21/22 в обновленной экипировке
Евгений Коноплянка / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка поделился с пресс-службой клуба мнением о новой форме «горняков».
Форма крутая. Стильная, молодежная, легкая. Осталось на поле испробовать. На вид – это одно, а как будут ощущения – посмотрим.
Мне больше нравится оранжевая. Цвета ассоциируются с «Шахтером», так что оранжевая нравится.
Ранее форвард «Шахтера» вошел в число 80 претендентов на приз Golden Boy.
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