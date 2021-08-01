Коноплянка сыграл против первой команды «Шахтера»

Опытный хавбек не попал в заявку «горняков» на последний матч

Евгений Коноплянка / Фото - ФК Шахтер

Во втором туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» разгромил «Львов» (3:0). На следующий день стартовала подготовка к первому матчу третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Генка».

Игроки «горняков», не выходившие в стартовом составе поединка УПЛ, провели двухсторонку против юношеской команды – два тайма по 25 минут. Интересно, что в ее составе сыграл полузащитник Евгений Коноплянка.

На 1 августа запланирована одна вечерняя тренировка. А на следующий день «оранжево-черные» отправятся на матч с «Генком».

Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о состоянии Коноплянки, Исмаили и Корниенко.