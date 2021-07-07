Четыре игрока «Шахтера», которые выступали за Украину на Евро-2020, присоединились к команде
Коноплянка вернулся в общую группу «Шахтера»
Футболист не смог помочь сборной Украины на Евро-2020
Евгений Коноплянка / Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к началу следующего сезона. В общую группу вернулись сразу два футболиста.
После контрольного матча против «Тюркгюджю» (2:1) к полноценным тренировкам приступили полузащитник Евгений Коноплянка и нападающий Фернандо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что из-за травмы хавбек не смог помочь сборной Украины на Евро-2020. Главный тренер Андрей Шевченко вызвал игрока на сбор перед турниром, но восстановиться тот не успел.
Ранее четыре игрока «Шахтера», которые выступали «сине-желтых» на Евро-2020, присоединились к команде.
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