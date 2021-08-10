Коноплянка вышел на поле впервые с марта

Дебют полузащитника при Де Дзерби

Евгений Коноплянка / фото - ФК Шахтер

В матче квалификационного этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Генком» на поле впервые за 142 дня на поле вышел хавбек Евгений Коноплянка.

В последний раз украинский полузащитник появлялся на футбольном поле в игре УПЛ против «Львова» 21 марта.

Примечательно, что 31-летний игрок появился на поле вместо Георгия Судакова, который вышел на поле вместо Педриньо в первом тайме.

Из-за повреждения Коноплянка пропустил концовку прошлого сезона, а также не смог поехать вместе со сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, Лассина Траоре забил первый гол в футболке «Шахтера» в ЛЧ.