«Шахтер» лишился еще одного игрока атаки
Коноплянка вышел на поле впервые с марта
Дебют полузащитника при Де Дзерби
22:15
Евгений Коноплянка / фото - ФК Шахтер
В матче квалификационного этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Генком» на поле впервые за 142 дня на поле вышел хавбек Евгений Коноплянка.
В последний раз украинский полузащитник появлялся на футбольном поле в игре УПЛ против «Львова» 21 марта.
Примечательно, что 31-летний игрок появился на поле вместо Георгия Судакова, который вышел на поле вместо Педриньо в первом тайме.
Из-за повреждения Коноплянка пропустил концовку прошлого сезона, а также не смог поехать вместе со сборной Украины на Евро-2020.
Напомним, Лассина Траоре забил первый гол в футболке «Шахтера» в ЛЧ.
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