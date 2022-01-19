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Конте: «Говорить о благосостоянии игроков – пустая трата времени»

Несмотря на многочисленные жалобы, боссы АПЛ не предпринимают никаких мер
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:05
Конте: «Говорить о благосостоянии игроков – пустая трата времени»
Антони Конте / фото - Eurosport

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался для The Independent о сложном календаре АПЛ:

«Думаю, в Англии о благосостоянии игроков говорят не первый сезон, чтобы попытаться их защитить.

Вопрос в том, что изменилось за эти годы? Ничего. И по этой причине я могу сказать, что продолжать говорить о благосостоянии игроков глупо, потому что это пустая трата времени.

Это происходит не только в этом сезоне, а много, много лет... О благосостоянии игроков много говорят, но что делают? Ничего.

Мы должны двигаться дальше, пытаться быть серьезными и обсуждать другие темы».

Ранее на трудный календарь неоднократно жаловались тренеры ведущих клубов Англии, включая Юргена Клоппа, Томаса Тухеля и Хосепа Гвардиолу.

Напомним, хавбек «Тоттенхэма» забил самый красивый гол АПЛ 2021-го года.

Павел Харченко
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