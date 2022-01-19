Конте: «Говорить о благосостоянии игроков – пустая трата времени»

Антони Конте / фото - Eurosport

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался для The Independent о сложном календаре АПЛ:

Вопрос в том, что изменилось за эти годы? Ничего. И по этой причине я могу сказать, что продолжать говорить о благосостоянии игроков глупо, потому что это пустая трата времени.

Это происходит не только в этом сезоне, а много, много лет... О благосостоянии игроков много говорят, но что делают? Ничего.

Мы должны двигаться дальше, пытаться быть серьезными и обсуждать другие темы».