Конте нашел слабое место в структуре сборной Англии
Конте: «Италия заслужила финал, они были сильнее всех, с кем играли»
Бывший наставник «Интера» – о чемпионском матче Евро-2020
Антонио Конте / Фото - eurosportЭкс-главный тренер «Интера» Антонио Конте в интервью La Gazzetta dello Sport поделился ожиданиями от предстоящего финала Евро-2020, где сыграет сборная Италии с командой Англии.
«Италия полностью заслужила финал. Они были сильнее всех соперников, с которыми встречались. Команда никогда не отказывалась от своих идей, идентичности и стиля, знала, как адаптироваться к сильным сторонам соперника. Большая заслуга Манчини в том, что он дал команде много знаний. Игроки показывают, что они выучили все это наизусть. У Саутгейта сильная команда, в их луке много стрел. Их слабым местом может стать защита в низком блоке. Англичане могут столкнуться с трудностями, если на них надавить. «Уэмбли» может стать для Англии дополнительным стимулом, но арена окажет на них и давление. Игроки его почувствуют».
Матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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