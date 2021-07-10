Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Конте: «Италия заслужила финал, они были сильнее всех, с кем играли»

Бывший наставник «Интера» – о чемпионском матче Евро-2020

Футбол Евро-2020
14:53
Конте: «Италия заслужила финал, они были сильнее всех, с кем играли»
Антонио Конте / Фото - eurosport
Экс-главный тренер «Интера» Антонио Конте в интервью La Gazzetta dello Sport поделился ожиданиями от предстоящего финала Евро-2020, где сыграет сборная Италии с командой Англии.

«Италия полностью заслужила финал. Они были сильнее всех соперников, с которыми встречались. Команда никогда не отказывалась от своих идей, идентичности и стиля, знала, как адаптироваться к сильным сторонам соперника. Большая заслуга Манчини в том, что он дал команде много знаний. Игроки показывают, что они выучили все это наизусть. У Саутгейта сильная команда, в их луке много стрел. Их слабым местом может стать защита в низком блоке. Англичане могут столкнуться с трудностями, если на них надавить. «Уэмбли» может стать для Англии дополнительным стимулом, но арена окажет на них и давление. Игроки его почувствуют».


Матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Следить за поединком в режиме реального времени можно на нашем сайте. Начало – в 22:00.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Антонио Конте Италия – Англия сборная Италии (футбол) сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Футбол Евро-2020
17:31
Лужный: «Буду болеть за сборную Англии»
Лужный: «Буду болеть за сборную Англии»
Футбол Евро-2020
17:03
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев
Футбол Евро-2020
16:31
Саутгейт: «Попав в финал, ты должен его выиграть»
Саутгейт: «Попав в финал, ты должен его выиграть»
Футбол Евро-2020
16:14
Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Футбол Евро-2020
16:07
UEFA оштрафовал Федерацию футбола Англии из-за действий болельщиков на матче Евро
UEFA оштрафовал Федерацию футбола Англии из-за действий болельщиков на матче Евро
Футбол Евро-2020
15:43

Новости: Футбол

Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Евро-2020
17:31
Данило: «Роналду останется в «Ювентусе»
Данило: «Роналду останется в «Ювентусе»
Серия А (Италия)
17:11
Лужный: «Буду болеть за сборную Англии»
Лужный: «Буду болеть за сборную Англии»
Евро-2020
17:03
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев
Евро-2020
16:31
Саутгейт: «Попав в финал, ты должен его выиграть»
Саутгейт: «Попав в финал, ты должен его выиграть»
Евро-2020
16:14
Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Евро-2020
16:07
UEFA оштрафовал Федерацию футбола Англии из-за действий болельщиков на матче Евро
UEFA оштрафовал Федерацию футбола Англии из-за действий болельщиков на матче Евро
Евро-2020
15:43
Луческу: «Боюсь тратить на соцсети слишком много времени»
Луческу: «Боюсь тратить на соцсети слишком много времени»
Украинская Премьер-лига
15:30
Фоден может пропустить финал Евро
Фоден может пропустить финал Евро
Евро-2020
15:18
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
31
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
19
Все новости