«Тоттенхэм» заинтересован в возвращении Почеттино
Конте может вернуть «Интеру» 7 млн евро компенсации
Это случится, если в следующем сезоне наставник найдет работу в Серии А
12:34
Антонио Конте / Фото: Deeper Sport
По информации портала Calciomercato Антонио Конте
перед уходом из клуба подписал соглашение, где обязался в следующем сезоне не работать в Серии А.
Если Конте нарушит условие и возглавит один из клубов Серии А, то он будет обязан вернуть 7 миллионов евро компенсации «Интеру».
Напомним, ранее сообщалось об уходе Конте из миланского «Интера». По одной из причин, у тренера возник конфликт с руководством, которое хочет продать ряд игроков.
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