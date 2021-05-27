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Конте может вернуть «Интеру» 7 млн евро компенсации

Это случится, если в следующем сезоне наставник найдет работу в Серии А

Футбол Серия А (Италия)
12:34
Конте может вернуть «Интеру» 7 млн евро компенсации
Антонио Конте / Фото: Deeper Sport

По информации портала Calciomercato Антонио Конте перед уходом из клуба подписал соглашение, где обязался в следующем сезоне не работать в Серии А.

Если Конте нарушит условие и возглавит один из клубов Серии А, то он будет обязан вернуть 7 миллионов евро компенсации «Интеру».

Напомним, ранее сообщалось об уходе Конте из миланского «Интера». По одной из причин, у тренера возник конфликт с руководством, которое хочет продать ряд игроков.

Карен Агабекян
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Антонио Конте Интер

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