Лукаку хочет перейти в «Тоттенхэм» для воссоединения с Конте
Конте: «Мы увидели разницу между «Челси» и «Тоттенхэмом», команды – несопоставимы»
Тренер «шпор» расхвалил своих экс-подопечных
10:27
Антонио Конте / Фото: Twitter
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о поражении от «Челси» (0:2) в первом полуфинальном матче Кубка лиги. Слова специалиста приводит ВВС.
«Это был непростой матч, непростой с самого начала. «Челси» был гораздо сильнее.
В первом тайме у нас были большие трудности, однако мы понимаем, что нашим соперником был один из лучших клубов мира, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Две эти команды несопоставимы. Сегодня мы увидели разницу между ними.
На «Стэмфорд Бридж» играть непросто. Соперник был сконцентрирован, выигрывал каждый мяч, вдобавок нам не повезло с пропущенным голом. Когда тебе забивают в самом начале игры, очевидно, что придется тяжело».
Напомним, Конте возглавлял «Челси» с 2016-го по 2018-й годы.
Ответный матч между командами состоится 12-го января, через неделю.
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