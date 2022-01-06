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Конте: «Мы увидели разницу между «Челси» и «Тоттенхэмом», команды – несопоставимы»

Тренер «шпор» расхвалил своих экс-подопечных
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:27
Конте: «Мы увидели разницу между «Челси» и «Тоттенхэмом», команды – несопоставимы»
Антонио Конте / Фото: Twitter

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о поражении от «Челси» (0:2) в первом полуфинальном матче Кубка лиги. Слова специалиста приводит ВВС.

«Это был непростой матч, непростой с самого начала. «Челси» был гораздо сильнее.

В первом тайме у нас были большие трудности, однако мы понимаем, что нашим соперником был один из лучших клубов мира, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Две эти команды несопоставимы. Сегодня мы увидели разницу между ними.

На «Стэмфорд Бридж» играть непросто. Соперник был сконцентрирован, выигрывал каждый мяч, вдобавок нам не повезло с пропущенным голом. Когда тебе забивают в самом начале игры, очевидно, что придется тяжело».


Напомним, Конте возглавлял «Челси» с 2016-го по 2018-й годы.

Ответный матч между командами состоится 12-го января, через неделю.

Петр Приходько
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Теги

Антонио Конте Челси Тоттенхэм

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