Конте: «Мы увидели разницу между «Челси» и «Тоттенхэмом», команды – несопоставимы»

Антонио Конте / Фото: Twitter

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о поражении от «Челси» (0:2) в первом полуфинальном матче Кубка лиги. Слова специалиста приводит ВВС.

В первом тайме у нас были большие трудности, однако мы понимаем, что нашим соперником был один из лучших клубов мира, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Две эти команды несопоставимы. Сегодня мы увидели разницу между ними.

На «Стэмфорд Бридж» играть непросто. Соперник был сконцентрирован, выигрывал каждый мяч, вдобавок нам не повезло с пропущенным голом. Когда тебе забивают в самом начале игры, очевидно, что придется тяжело».