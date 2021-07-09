Конте нашел слабое место в структуре сборной Англии

Итальянцам важно воспользоваться слабостями соперника

Антонио Конте / фото - Eurosport

Бывший наставник сборной Италии Антонио Конте рассказал Football Italia о том, как «Скуадре Адзурре» взломать неприступную оборону англичан в финальном матче Евро-2020:

«Слабым местом для Англии является то, что если их защита оказывается под давлением при перестроении, то они не так хороши, как Испания, в уходе от прессинга. Однако, если вы используете ультра-атакующий прессинг, а они всё же уходят от него, то необходимо следить за их темпом и ловить их на этом. Опять же, именно здесь Италия должна продемонстрировать свой опыт в чтении различных моментов игры. Конечно, у нас будет меньше болельщиков на стадионе, но больше опыта на поле, чем у них. Мы знаем, что значит играть в финале. Мы также знаем, как их выиграть».

Пока что Англия пропустила лишь один гол на этом форуме. Распечатать ворота Джордана Пикфорда сумели лишь в полуфинале – хавбек датчан Миккель Дамсгор поразил ворота англичан прямым ударом со штрафного.

Финал Евро-2020 состоится уже в это воскресенье в 22:00 на стадионе «Уэмбли».

Напомним, Шевченко рассказал, какое преимущество будет у итальянцев в финальном матче.