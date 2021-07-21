Конте предлагали возглавить европейскую топ-сборную

Итальянец проведет этот сезон без клуба

Антонио Конте / фото - Eurosport

Бывший наставник «Интера» Антонио Конте мог возглавить сборную Нидерландов вместо уволенного Рональда де Бура, сообщает Maurizio Pistocchi.

Итальянцу предложили пост главного тренера «оранжевых», но специалист ответил категорическим отказом, так как желает работать на клубном уровне.

Сейчас 51-летний наставник находится в вольном плавании. В конце минувшего сезона он покинул «Интер», с которым взял долгожданное «скудетто», из-за проблем владельцев клуба с финансами.

Итальянец был близок к тому, чтобы возглавить мадридский «Реал», но «сливочные» выбрали кандидатуру его соотечественника – Карло Анчелотти.

Также «Тоттенхэм» предлагал специалисту место на тренерском мостике, но Конте не пожелал идти в клуб, который не способен сражаться за титулы.

В Нидерландах не стали упрашивать упрямого итальянца и пригласили Луи ван Гала в третий раз стать тренером национальной команды.