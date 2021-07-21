Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 6
Футбол (7 событий из 16) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Сочи - Кешлы 3:0 Окончен
20:00 Копенгаген - Torpedo Belaz Zhodino 4:1 Окончен
20:00 Локомотив Пловдив - ФК Словацко 1:0 Окончен
20:00 Виктория Пльзень - Динамо Брест 2:1 Окончен
21:30 Гент - Валеренга 4:0 Окончен
21:45 Абердин - Хеккен 5:1 Окончен
22:00 Хайдук Сплит - Тобол 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - ФК Мариуполь -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Горняк-Спорт - Авангард -:- Запланирован
17:00 Николаев - ВПК-Агро -:- Запланирован
19:00 Агробизнес - Волынь -:- Запланирован
19:00 Ужгород - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Колос -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Ингулец -:- Запланирован

Конте предлагали возглавить европейскую топ-сборную

Итальянец проведет этот сезон без клуба
Футбол В Европе
21 июля 08:41
Конте предлагали возглавить европейскую топ-сборную
Антонио Конте / фото - Eurosport

Бывший наставник «Интера» Антонио Конте мог возглавить сборную Нидерландов вместо уволенного Рональда де Бура, сообщает Maurizio Pistocchi.

Итальянцу предложили пост главного тренера «оранжевых», но специалист ответил категорическим отказом, так как желает работать на клубном уровне.

Сейчас 51-летний наставник находится в вольном плавании. В конце минувшего сезона он покинул «Интер», с которым взял долгожданное «скудетто», из-за проблем владельцев клуба с финансами.

Итальянец был близок к тому, чтобы возглавить мадридский «Реал», но «сливочные» выбрали кандидатуру его соотечественника – Карло Анчелотти.

Также «Тоттенхэм» предлагал специалисту место на тренерском мостике, но Конте не пожелал идти в клуб, который не способен сражаться за титулы.

В Нидерландах не стали упрашивать упрямого итальянца и пригласили Луи ван Гала в третий раз стать тренером национальной команды.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Нидерландов (футбол) Антонио Конте Интер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Эриксену могут запретить играть за «Интер»
Эриксену могут запретить играть за «Интер»
Футбол Серия А (Италия)
22 июля 18:42
Шкриньяр рассказал о целях «Интера» на сезон
Шкриньяр рассказал о целях «Интера» на сезон
Футбол Серия А (Италия)
22 июля 12:01
Ван Гал возглавит сборную Нидерландов в ближайшие дни
Ван Гал возглавит сборную Нидерландов в ближайшие дни
Футбол В Европе
21 июля 08:21
«Ливерпуль» готов выложить 70 миллионов за победителя Евро-2020
«Ливерпуль» готов выложить 70 миллионов за победителя Евро-2020
Футбол Серия А (Италия)
16 июля 12:24
Хавбек «Интера» назвал переход в стан принципиального соперника легким выбором
Хавбек «Интера» назвал переход в стан принципиального соперника легким выбором
Футбол Серия А (Италия)
16 июля 08:23
Чалханоглу: «Пиоли – единственный, кто сильно хотел, чтобы я остался в «Милане»
Чалханоглу: «Пиоли – единственный, кто сильно хотел, чтобы я остался в «Милане»
Футбол Серия А (Италия)
15 июля 11:23

Новости: Футбол

Форвард МЮ: «Месси на другом уровне, нежели Роналду»
Форвард МЮ: «Месси на другом уровне, нежели Роналду»
В Европе
14:59
Футбол больше не интересен? Селезнев начал заниматься боксом
Футбол больше не интересен? Селезнев начал заниматься боксом
Украинская Премьер-лига
14:51
«Ингулец» презентовал новую форму и нигерийского новичка
«Ингулец» презентовал новую форму и нигерийского новичка
Украинская Премьер-лига
14:45
«Ингулец» подписал нигерийского нападающего
«Ингулец» подписал нигерийского нападающего
Украинская Премьер-лига
14:45
Стали известны причины задержки перехода Рамиреса в «Динамо»
Стали известны причины задержки перехода Рамиреса в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
14:33
Parimatch – официальный спонсор «Черноморца»
Parimatch – официальный спонсор «Черноморца»
Украинская Премьер-лига
14:19
Бензема заразился коронавирусом
Бензема заразился коронавирусом
Примерa (Испания)
14:16
«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге
«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге
Первая лига
14:10
Сон: «Новый контракт с «Тоттенхэмом» – простое решение»
Сон: «Новый контракт с «Тоттенхэмом» – простое решение»
Премьер-Лига (Англия)
14:03
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
163
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
38
Все новости